Veertien gemeenten gaan samen nieuw dierenasiel runnen

INGEZONDEN OPINIE Burger voelt zich bij energie­tran­si­tie als Don Quichot die vecht tegen windmolens

22 mei WAALRE/EINDHOVEN - Zijn we bereid om onze footprint te reduceren omdat we anders op lange termijn te weinig aarde hebben? Zijn we bereid om meer in te zetten op welzijn voor iedereen of nemen we genoegen met welvaart voor de happy few.