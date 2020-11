Veertien oude bomen gekapt: 'We hebben vanochtend staan huilen’

EINDHOVEN - De kap van veertien zestig jaar oude acacia’s op het Mimosaplein in Eindhoven, maandagochtend, was het gesprek van de middag bij de ouders die hun kinderen van school kwamen halen.

Ingrid Bal staat in de tuin van basisschool Het Vasteland in de voormalige Don Boscokerk onkruid te wieden, terwijl mannen van boomrooierij Weijtmans de omgezaagde stammen met een grijper in de laadbak van de vrachtwagen leggen.

Bal is ontdaan. Ze weet dat er een tijd terug een boom is omgewaaid en op een auto terechtkwam. ,,Daar was schimmel geconstateerd. Maar kijk hier!”

Heerlijk in de schaduw zitten

Ze loopt naar een van de omgezaagde bomen en wijst naar het midden van het blanke hout. ,,Daar begint schimmel normaal maar hier is niets te zien! Toen het heet was in de zomer konden we op het plein heerlijk in de schaduw zitten. En de bomen waren goed om het vocht vast te houden.”

De gemeente is bezig met een herinrichting van het plein. Over behoud of kap van bomen voert ze vooraf altijd overleg met het Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). In juni 2018 adviseerde het TGE van de achttien robinia pseudoacacia’s ofwel valse acacia’s alleen de vier bij de voormalige kerk te kappen. Die hadden last van zwammen en bruinrot en moesten plaats maken voor parkeerplaatsen. Want elders op het plein zou parkeerruimte verdwijnen om tien bomen te bevrijden van bestrating, wat de wortelgroei en dus de gezondheid ten goede zou komen.

De zestig jaar oude bomen hadden naarmate ze ouder werden de kenmerkende grillige vormen aangenomen. Juist dat gaf het plein een eigen karakter, zegt een van de ouders die op hun kinderen staan te wachten. Het TGE verwachtte in 2018 dat ze nog vijftien jaar zouden meekunnen.

Houtrot, stamwonden en bodemscheuren

Anderhalf jaar later schrijven Joop van Hout en Lieke Stoffelen van het TGE dat slechts de vier acacia’s op het trottoir bij de snackbar behouden konden blijven. Bij de andere heeft ingenieursbureau Cobra inmiddels houtrot, stamwonden en bodemscheuren aangetroffen. Bij de junistorm van vorig jaar zijn er al enkele gesneuveld.

Wilma Heuvelink komt elke week twee dagen vanuit Enschede op haar kleinkinderen passen. ,,Er komen wel nieuwe acacia’s, maar het duurt tientallen jaren voordat die er weer zo uitzien als wat er stond”, weet ze. Ook Wieneke Meij­er vindt het maar niks. ,,Ze kappen wel heel gemakkelijk, vind ik!”

Bij het TGE is coördinator Lieke Stoffelen vertrokken en haar collega Joop van Hout is ziek. De huidige coördinator Bram Meulenbeld kent de zaak niet genoeg om een toelichting te kunnen geven, zegt hij.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de veertien bomen aan het einde van hun levensduur waren. Voor de vier die bleven staan, wordt de groeiplaats verbeterd.