Veertig jaar Altstadt dankzij liefde voor de kroeg in Eindhoven

Dikke pret zondagmiddag. De Hippe Gasten strijken tegen vijf uur neer op het podium van Altstadt op het Stratumseind. Ze vormen een van de vele attracties van het drie dagen durende jubileum van veertig jaar oude café. Dezelfde middag hadden ze in het Parktheater al succes met hun kinderpop. Nu vragen ze al snel de peuters en kleuters om tussen hen in te komen staan. Dus staan meisjes van vijf en zelfs eentje van drie luchtgitaar te spelen, Gitarist Daan Koch en zijn vier bandleden spelen er mooi op in. Met grapjes, ze springen mee en hebben zelf lol voor tien.

Eerder die middag hadden de kinderen zich al uitgeleefd bij Geert Tiersma. De muzikant en animator pur sang leerde hen uit restmateriaal muziekinstrumenten te maken. ,,Helaas is het samen muziek maken erbij ingeschoten", zegt hij later op de avond. Tiersma is een van de trouwe gasten uit de begintijd van het muziekcafé. ,,Was ja. Misschien dat ik nog drie keer per jaar in een kroeg kom."

Kastelein

Volledig scherm EINDHOVEN - de Zondag van het jubileumweekend van het 40 jaar oude café Altstadt. Peter van Elderen en zijn vrouw Eva Heerdink vormen samen "the Blackest White", op de voorgrond kinderen van (oud) medewerkers van de Altstad © Jean Pierre Reijnen De huidige kastelein Luitzen Boonstra kwam in 1984 in Altstadt werken. ,,Bij Bart en Toine. Zij hadden toen al naam gemaakt met een herkenbare programmering", vertelt hij terwijl hij roert in twee pannen paella van een meter doorsnee. "En schonken Schweitzer Alt. Ik denk dat de naam zo is ontstaan."

Feest

Drie dagen feest dus. Vrijdag was de aftrap voor de hiphop van Yung Nnelg en de ras-entertainer Braz. De tweede dag was voor de dj's. Oude knarren van toen kropen weer achter de knoppen en schuiven om ze in de nacht over te dragen aan hun collega's van vandaag.

Zondag was het voor veel bezoekers een weerzien. Ouders die hun kinderen lieten dansen haalden samen herinneringen op. Opvallend is dat het onderscheid tussen muzikant, klant en medewerker niet zo scherp is. Zo heeft gitarist Daan Koch er als tiener zijn eerste biertjes gedronken, totdat hij merkte dat hij achter de bar minder snel platzak raakte. Ook Veer Schutte heeft er gedanst én getapt. Nu heeft ze haar dochter achter de studieboeken vandaan getrokken om haar te laten zien waar moeder zoveel mooie tijden heeft beleefd.

Ook Hans Matheeuwsen is van de partij. ,,Altstadt was de eerste twintig jaren maar half zo groot en een echt rockcafé", weet hij nog. ,,Na de verbouwing werd het meer new wave en gingen wij naar het Wilhelminaplein. Maar dit is nog steeds een vertrouwd adres voor onze vriendengroep. Zo hoeven we op de dag van de marathon nooit af te spreken waar we elkaar zullen treffen. Dat is vanzelfsprekend hier."