Veertig mille uit fonds voor luchtmetingen Eindhoven noord

De mobiele meetstations zijn niet groter dan een sleutelhanger en worden vanaf januari gedragen door 45 à 50 bewoners van de Achtse Barrier. Met behulp van de sleutelhangers is onder meer in een app te zien welke schadelijke stoffen en in welke concentraties in de directe omgeving van de drager worden uitgestoten.

De luchtmeetkastjes, uitgerold door Aireas dat al een heel netwerk van meetstations in Eindhoven beheert, komen er op initiatief van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier. Dat diende in maart een aanvraag in bij de stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven, dat een pot beheert met daarin 880.000 euro. Van dat geld kunnen projecten worden gefinancierd die de leefbaarheid in het gebied rond het vliegveld verbeteren. Deze projecten moeten dan wel -nu nog- een directe relatie hebben met de negatieve effecten van de luchthaven: geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Bewustzijnsbevordering

De luchtmeetstations zijn het allereerste project dat uit het potje wordt betaald; met de financiële ondersteuning is een bedrag van 38.000 euro gemoeid.

‘Bewustzijnsbevordering’ is volgens Jean-Paul Close van Aireas het belangrijkste doel. ,,Wist je dat je zelf voor vijftig procent verantwoordelijk bent voor de uitstoot waaraan je blootgesteld wordt? Als je met dit apparaat weet waar het vandaan komt, kun je er wellicht iets aan doen”, aldus Close. Bijvoorbeeld door de open haard niet of wat minder vaak te stoken.

Tegelijkertijd kunnen de meetresultaten ook de discussie voeden over de uitstoot van vliegtuigen én van het verkeer van en naar de luchthaven. Ook op dat gebied kunnen mensen zelf wat doen: door minder te vliegen bijvoorbeeld. ,,We meten niet om te weten hoe dramatisch het allemaal is, maar meer vanuit de gedachte: wat kunnen we er eventueel zelf aan doen”, aldus Close.

Onbekend