Veertig uur les achter elkaar bij Fontys in Eindhoven

Het is ook niet zo dat de studenten veertig uur achter een stuk stram in de schoolbanken zitten, geven de mede-organisatoren Menno van Gaal en Coen van der Horst aan. Beiden zijn docent. ,,We wisselen de lessen af met allerlei leuke dingen. Het moet ook een feestje zijn", zegt Van Gaal.

Thema's

Woensdagmorgen om acht uur gingen ze van start. De studenten vormen groepjes en gaan met zelfgekozen thema's aan de slag. De insteek is dat ze iets moeten bedenken waar Eindhoven en inwoners beter van worden. ,,We willen iets terug doen voor de stad. Dat is het idee", zegt Van der Horst.

De studenten mogen zelf doelgroepen bedenken. Het is ook de bedoeling dat ze 'de straat op gaan'. Vrijdag zijn er presentaties. ,,Als mensen in de avonduren toegeven aan een dutje, moet dat natuurlijk ook gewoon kunnen."

Dat er een opdracht ligt die iets op moet leveren, vinden de docenten van belang. ,,In het programma zit een receptie, maar voor een jubileum wilden we toch iets meer dan alleen een suffe borrel", aldus Van Gaal.

Hulp oud-studenten

De studenten krijgen de hulp van alumni. Dat zijn oud-studenten die ergens in de afgelopen veertig jaar hun weg in het bedrijfsleven of andere organisaties hebben gevonden. Simone Arts uit Helenaveen is eerstejaarsstudent. ,,Dit is een leuke afsluiter van het jaar", vindt ze.