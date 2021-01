Vegan kant-en-klaar in supermarkt: Botanic Bites uit Eindhoven wil veganistisch eten toegankelijk maken

Sinds 2016 heeft Doreen Westphal vanuit haar schuur annex thuiskantoor een dozijn verschillende veganistische producten ontwikkeld. Alle producten zijn gemaakt van restproducten, met name van de lokale paddenstoelenteelt. De missie van Botanic Bites is om veganistisch eten toegankelijk te maken en tegelijkertijd voedselverspilling tegen te gaan.

Taaie steeltjes van oesterzwammen

Westphal begon in 2016 met het verbouwen van zwammen in de kelder van het TD-gebouw, waar ze destijds een atelier huurde. ,,Het was alleen heel moeilijk om ze aan de man te brengen.” Een jaar later kwam Westphal tijdens de Dutch Design Week in contact met lokale boeren. Daar ontdekte ze dat de steeltjes van oesterzwammen, zo’n twintig procent van het hele product, doorgaans worden weggegooid vanwege de taaie textuur. En dat terwijl veel producenten van vleesvervangers moeite hebben met het namaken van een vleesstructuur. Botanic Bites was geboren.

Quote Tijdens de eerste lockdown hebben we duizend kilo konings­zwam­men gered bij een boer in de buurt. Die zwammen worden alleen maar verbouwd voor restau­rants. Die hebben we verwerkt in barbecue-pakketten en online verkocht.” Doreen Westphal, Botanic Bites

Door de lockdowns moest het vierkoppige team de focus verleggen van de horeca naar de consumentenmarkt. De flexibiliteit van de start-up kwam hier goed van pas. ,,Tijdens de eerste lockdown hebben we duizend kilo koningszwammen gered bij een boer in de buurt. Die zwammen worden alleen maar verbouwd voor restaurants. Die hebben we verwerkt in barbecue-pakketten en online verkocht.” Ook veganistische kerstpakketten waren naar eigen zeggen een succes.

'Verantwoord moet ook aantrekkelijk zijn’

Nu richt Botanic Bites zich vooral op het laagdrempelig maken van veganistisch eten. ,,De verantwoorde keuze wat betreft de planeet en je gezondheid moet ook de meest aantrekkelijke zijn voor de klant”, vindt Westphal. ,,Die denkt niet altijd aan dit soort grote thema’s, maar ook aan gemak en de portemonnee. Dus hebben we de stap gezet naar kant-en-klaarmaaltijden, die we Easy Vegan Meal Makers hebben genoemd.”

Westphal voorziet een gat in de markt. ,,Er is nu nog weinig kant-en-klare vegan in de supermarkt. We zitten daarmee meer in een niche, maar eentje die nog veel meer kan groeien dan die van de vleesvervangers. Wij bedienen hiermee ook het gemak en dat is een grote behoefte van mensen.”

Online zijn de gerechten al te bestellen. Er moet thuis nog één ingrediënt aan worden toegevoegd, zoals een scheut rode wijn aan de bourguignon of kokosmelk aan de Thaise curry. De maaltijden zijn al online te bestellen, maar vanaf januari bieden de eerste supermarkten ze aan. In Eindhoven kun je ze vinden in de schappen van lokale supermarkt Liek aan de Roostenlaan.