Veiligheidsregio's: vrijwilligers bij brandweer behouden

EINDHOVEN - De Veiligheidsregio's in Nederland, waaronder die van Zuidoost-Brabant, willen per se de vrijwillige brandweerlieden behouden.

Volgens de veiligheidsregio’s kan dit als de brandweertaken gedifferentieerd worden. De meer specialistische klussen worden in die nieuwe werkwijze bij de beroepsmensen neergelegd. De basistaken worden dan door vrijwilligers én beroepsmensen gedaan.

Volgens Europese wetgeving moet de brandweerzorg in Nederland op de schop. In de verreweg de meeste EU-landen zijn alleen beroepsmensen actief. Nederland kent sinds jaar en dag een hybride organisatie, waarbij beroepskrachten -zo'n 5000 in totaal- samenwerken met de ruim 19.000 vrijwilligers. Zuidoost-Brabant telt zo'n 1150 brandweerlieden, van wie er 720 vrijwilliger zijn. Volgens de EU moeten vrijwilligers als deeltijdwerkers worden beschouwd en daarom ook worden betaald.

Veiligheidsberaad

Tijdens een overleg van het Veiligheidsberaad, waarbij alle 25 veiligheidsregio's en de ministers van Defensie en van Justitie en Veiligheid zijn betrokken, is vorige week de nadrukkelijke wens uitgesproken om de vrijwilligers voor de Nederlandse brandweer te behouden.

Volgens een speciaal voor dit doel ingestelde denktank, kan dat als taken worden gedifferentieerd: beroepsmensen worden ingezet voor specialistische taken, zoals het blussen van branden in bijvoorbeeld hoogbouw of tunnels of hulpverlening bij complexe en grote incidenten. Voor de vrijwilligers resten dan de basistaken. Zij moeten daarvoor dan ook financieel gecompenseerd worden.

Betaling