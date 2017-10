Veldhoen + Company uit Eindhoven verder de wereld in

Eindhoven - Sinds vorige maand heeft het een kantoor in New York en vanaf deze week ook in Singapore; het Eindhovense adviesbureau Veldhoen + Company spreidt zijn vleugels verder uit.

Het bedrijf was een dikke 25 jaar geleden in Nederland de grondlegger van 'Het Nieuwe Werken'. Dat stond aanvankelijk voor een kantoorconcept met open, flexibele werkplekken. Veldhoen + Company hanteert tegenwoordig de filosofie van het activiteitengebaseerd werk: de keuze voor de werkplek wordt afgestemd op de uit te voeren taak. Dat moet leiden tot een betere onderlinge samenwerking tussen medewerkers en een hogere productiviteit van de organisatie.

Veldhoen + Company adviseerde in de afgelopen jaren steeds vaker ook grote concerns in het buitenland over hoe en waar medewerkers het beste kunnen werken en wat dat voor gevolgen heeft voor in de inrichting van een kantoor. Ook geeft het trainingen aan het management over hoe leiding te geven op afstand.

,,Er komt werk op ons af uit de hele wereld", zegt Roel Geenen, een van de managing partners van het adviesbureau. Veldhoen & Company groeide in de afgelopen twee jaar van zo'n 30 naar 40 vaste medewerkers. Het verruilde zijn vestiging in Waalre voor die in het flexibele kantorengebouw Igluu in de Eindhovense Lichttoren. De internationalisering van het bedrijf kreeg verder vorm met de opening van kantoren in Londen en in Nieuw-Zeeland. Het bureau was al vertegenwoordigd in Australië en Zweden.

Nu worden vestigingen in de Verenigde Staten (New York) en Singapore toegevoegd. Het bureau voerde in de afgelopen jaren al opdrachten uit in Noord-Amerika. Klanten waren geneesmiddelenconcern Merck, een grote bank in het Canadese Toronto en Gerson Lehrman Group (GLG), dat vanuit New York zijn educatieplatform voor professionals aanstuurt.

,,We weten dat daar een markt voor ons is. Die verwachten we wat harder te kunnen aanjagen door een eigen kantoor te openen", verklaart Geenen. Uitdagend is het wel, want de verschillen in werkcultuur tussen Nederland en de VS zijn groot. Werknemers in het gebied rond New York en Washington hebben vaak twee of drie verschillende banen en voelen zich minder verbonden met hun werkgever.

In Singapore werkte het bureau al voor multinationals waarvan het de naam niet mag noemen. ,,Ook uit China is veel belangstelling."

Voor geneesmiddelenconcern Novartis gaat Veldhoen + Company onder meer in Moskou een project doen. In Chili is een grote bank een opdrachtgever.

Het Eindhovense bureau ervaart dat multinationals zich in toenemende mate richten op verbeterinitiatieven. Geenen: ,,We profiteren van het feit dat de filosofie van het activiteitengebaseerd werken aan respect heeft gewonnen."

