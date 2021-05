Veldhovenaar en Defensie weer bij de rechter. Zakenman voor vier ton in het krijt

Vuurwapen­ge­vaar­lij­ke vader die zoontje in Eindhoven ontvoerde nét op tijd gepakt voor zijn rechtszaak

2 mei DEN BOSCH - Er moet gejuich hebben geklonken bij justitie twee weken geleden. Drie jaar lang is gezocht naar de man die in Eindhoven zijn zoontje ontvoerde. Maandag zou de zaak voor de rechter komen, dan maar zonder verdachte. Laat hij nou net op tijd worden gespot en in de boeien geslagen.