DEN BOSCH - De een sloeg zijn vriendin, de ander sloeg er in een verkeersruzie op los en maakte daarna een dollemansrit door Eindhoven. Twee vrienden stonden terecht, ook omdat ze samen een groepje bedreigden.

Dylan van K. (24) uit Veldhoven had maar één keer geslagen, vertelde bij donderdag de rechtbank in Den Bosch. Met een honkbalknuppel die in twee stukken brak. Getuigen hadden iets anders gezien na de verkeersruzie die in Eindhoven in mei 2017 begon op de Boutenslaan. Ze zagen dat Van K. zijn tegenstander minstens tien keer sloeg, ook op het hoofd, en dat hij daarna aan een rit door Eindhoven begon waarbij hij zeker drie andere wagens en een snorfiets raakte. Nog een wonder dat er geen zwaargewonden waren gevallen.

Wat die honkbalknuppel betreft, die was van slecht hout, vertelde Van K. de rechtbank, dus het was niet zo raar dat hij brak. En toen hij als een ongeleid projectiel door Eindhoven reed, was dat omdat hij op de vlucht was voor mannen die hem achtervolgden na het knuppelincident. Van K. voelde zich bedreigd en werd op een gegeven moment in zijn stilstaande auto door zeven mensen belaagd. Zijn vriendin, die ook in de auto zat, belde in paniek drie keer 112.

Kickbokser

Van K. zit momenteel nog vast en zat ook als verdachte in het strafbankje. Zijn vriend Rob van der Z. (24) uit Helmond was vrijgelaten na twee mishandelingen van zijn toenmalige vriendin, in april en mei 2016. Hij was er gisteren niet bij. De ex-vriendin wel. Zij liet een verklaring voorlezen door een medewerkster van Slachtofferhulp, waaruit bleek hoeveel impact de mishandelingen hadden gehad. Eén keer was ze buiten westen geslagen - Van K. is kickbokser - en aan het hele gebeuren had ze een post traumatisch stress syndroom overgehouden.

Van K. en Van der Z. maken deel uit van een vriendengroepje dat drugs gebruikt of gebruikte. Ze hebben ook gemeen dat ze niet met de reclassering willen samenwerken en al eerdere veroordelingen voor mishandeling en bedreiging op hun naam hebben. In april 2016 kwam daar een nieuw geval bij, bij een chalet in Vlierden. Daar bedreigden ze de aanwezigen en zwaaide Van der Z. ook dreigend met een mes zwaaide. In een chalet bij Ysselsteyn - destijds thuisbasis van Van K. en zijn vriendin - trof de politie vervolgens drugs aan. En dan was er nog een akkefietje met een gestolen iPhone, die door Van K. was gekocht.

Rijbewijs