Veldhovens ziekenhuis start met donormelk voor te vroeg geboren baby's; ‘Elke druppel moedermelk is goud waard’

MMC Veldhoven is blij met lichtkunst­werk voor zorgmede­wer­kers: ,,Symboli­seert verbonden­heid in coronatijd”

12 juli VELDHOVEN – Twee ziekenhuizen die samen overleven in de zware tijden van corona. Dat symboliseren twee lichtkunstwerken die zijn geschonken aan het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In Veldhoven werd het werk maandag onthuld.