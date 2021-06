Veldhovense pionier breekt door: computermerk Acer grote vis voor 3D-technologiebedrijf Dimenco

Bedrijven moeten creatief zijn in zoektocht naar technisch personeel: ‘Als de vijver leeg is, valt er niets te vangen’

15 juni EERSEL - Een eigen academie starten, zelf statushouders opleiden of toch maar folders rondsturen. Technische bedrijven uit deze regio zijn creatief in hun zoektocht naar personeel. Dat moet ook, want de tekorten zijn gigantisch. En de concurrentie dus groot.