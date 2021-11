Veldhovense Studio Giftig geeft Eindhovense rapper Fresku toch een soort podium

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Fresku en kunstenaarsduo Studio Giftig gaan de lucht in. Op de 14 meter hoge zijgevel van CKE aan de Kruisstraattunnel wordt momenteel hard gewerkt aan de visualisering van het nummer Motion dat de Eindhovense rapper eind oktober uitbracht op het album In de lucht .

De muurschildering maakt deel uit van het project Music & Murals dat Kaspar van Leek en Niels van Swaemen van de Veldhovense Studio Giftig dit jaar zijn aangegaan met de top van de Nederlandse muziekwereld. Het idee voor het project ontstond in coronajaar 2020, toen een voor een alle internationale opdrachten voor Studio Giftig kwamen te vervallen. ,,Reizen konden we niet meer, daarom besloten we ons in 2021 te richten op Nederland”, vertelt Kaspar van Leek. ,,We wilden iets gaafs doen, waar iedereen hier iets aan heeft. Bovendien lag de muziekwereld ook plat. Zo ontstond het idee voor Music & Murals, waarmee we bekende muzikanten toch een soort podium geven.”

Enthousiaste reacties

Het duo benaderde in totaal achttien muzikanten en kreeg vrijwel meteen enthousiaste reacties terug. Zo werkten ze eerder dit jaar al samen met Spinvis in Nieuwegein, Racoon in Goes, Typhoon en het voormalige Opgezwolle in Zwolle en met Di-rect in Den Haag. Nu is thuishaven Eindhoven aan de beurt.

Quote In dit project brengen we de muzikanten zelf niet in beeld, maar hun muziek Niels van Swaemen, Studio Giftig

Niels van Swaemen: ,,Fresku hadden we eerder al eens op een muur bij het Klokgebouw op Strijp-S gezet, maar de insteek is hier totaal anders. In dit project brengen we de muzikanten zelf niet in beeld, maar hun muziek. Behalve dat we met wat grotere artiesten wilden werken omdat de meeste mensen die wel kennen, vonden we diversiteit in muziekstromingen ook belangrijk. Dat levert immers ook meer diversiteit in de muurschilderingen op.”

Vertaalslag maken

Het duo heeft de muzikanten gevraagd zelf een nummer te kiezen, is vervolgens met hen in gesprek gegaan over het hoe en waarom van dat nummer en vervolgens met die informatie de studio ingegaan. ,,Het maken van die vertaalslag wisselt steeds”, vervolgt Van Leek. ,,De mate van input helpt en bij Fresku hadden we dit beeld snel bedacht. Het is echt gebaseerd op zijn song.”

Motion gaat over zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, zelf dingen in beweging te zetten om je doel te bereiken en putten uit je eigen verleden als bron van inspiratie die veel moois kan brengen. Van Swaemen: ,,Zo kwamen we uit bij ‘Als je niet kan oogsten moet je planten water geven’ en een uitspraak van Fresku’s vader die ooit tegen hem zei: ,,In ieder zaadje moet je een tuin kunnen zien.”

Quote Daarboven heeft hij de toekomst letterlijk in zijn hand: een heel grote plant Niels van Swaemen, Studio Giftig

,,Het resultaat is een afbeelding van een jongen die onderaan de afbeelding nogal triest naar een zaadje kijkt. Daarboven is hij helemaal gefocust op de kleine plant in zijn handen en daarboven heeft hij de toekomst letterlijk in zijn hand: een heel grote plant. Zwevend en in de lucht.”

Van Leek en Van Swaemen verwachten eind volgende week klaar te zijn met de Eindhovense muurschildering. In de loop van volgende maand is er nog een officiële ‘vernissage’ waarbij Fresku zijn nummer Motion zingt. Zodat de cirkel helemaal rond is.