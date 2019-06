Velocity Ladies Eindhoven zet zichzelf op de kaart

Ambitieus

In november rees de vraag wat te doen: blijven we een vriendinnengroep of gaan we verder als vereniging? Op dat moment telde de groep tien vrouwen die wekelijks samen toerden. Het werd een vereniging die inmiddels ook is aangesloten bij wielersportbond NTFU. En met een commissie Velocity Ladies Nederland, want de ambities zijn groot. Weerlink: ,,We willen echt landelijk gaan, want duidelijk is dat er echt behoefte is aan dameswielerclubs. Dat merken we aan reacties op sociale media, maar ook aan de animo voor onze cursus Start tot bike, de clinics op de wielerbaan in Valkenswaard, een onderhoudsclinic en de zogenoemde Liv-rides in Eindhoven, Amsterdam. Hoe dat komt? Vrouwen fietsen nou eenmaal anders: socialer en meer op elkaar afgestemd. Maar vrijwel alle wielerclubs zijn gemengde verenigingen met voornamelijk mannelijke leden die bovendien de vrouwen niet meer op de racefiets krijgen. Daarom is het leuk te constateren dat we zo kort na onze oprichting in februari al een gesprek met Toerclub Woensel hebben gehad om in sommige opzichten samen te gaan werken.”