V&D-pand Eindhoven: alleen nog gatenkaas en een kale vloer

Die hoogbouwvisie is van belang vanwege het idee om op de vrijgekomen locatie een woontoren te bouwen. Maar dat woord wil niemand in de mond nemen. Net zoals de naam van Hudson’s Bay. De Canadese warenhuisketen was in beeld als nieuwe huurder na het faillissement van V&D, maar maandag zijn alle aanwezigen blij dat het niet zover gekomen is, omdat ook Hudson’s Bay het in Nederland niet gered heeft.



Renate Beekhuis van MN weet dat het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek in 2001 het pand van V&D heeft gekocht en terugverhuurd. ,,Nu zijn ze blij met deze prachtige locatie in het hart van de stad. Wij gaan er voor hen iets moois van maken, met ook ruimte voor groen, zoals ook de gemeente graag ziet.”



Dat laatste geldt eveneens voor wonen in de binnenstad. Maar of dat ook voor deze locatie geldt, kan Inge Ketting, bij de gemeente belast met vergunningen, niet zeggen. Ook zij verwijst naar de aangekondigde visies voor binnenstad en hoogbouw. Maar Beekhuis weet: ,,Op deze plek zou iedereen willen wonen.”