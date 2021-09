Veranderde straatnaambordjes in Valkenswaard: Greenpeace & Friends voert actie voor natuur

De groep van natuur- en milieuorganisaties vraagt in het hele land aandacht voor het verdwijnen van plant- en diersoorten als gevolg van de hoge uitstoot van stikstof. ,,Als de politiek nu geen actie onderneemt tegen de hoge uitstoot van stikstof die neerslaat in onze natuur, dan bestaan deze planten en dieren straks alleen nog als straatnaam”, stellen de initiatiefnemers in een verklaring.

Duizenden bordjes veranderd

De actiegroep spreekt van een 'natuurcrisis'. Ze wijst er op dat ‘bijna 90 procent van de Nederlandse beschermde natuurtypen in matige tot slechte staat verkeert’. ,,Sinds 1990 is het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, zijn er zelfs zeventig procent minder dieren dan in 1990.”