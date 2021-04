Verantwoord feesten in coronatijd via livestreams met koptelefoons

EINDHOVEN - Verantwoord feesten. Zo zou je de Silent Disco van RGB in Eindhoven kunnen noemen. Nee, niet met zijn allen in de kroeg aan het Stratumseind, maar wel in een studentenhuis bijvoorbeeld. Samen met andere studentenhuizen heb je toch een groot feest. Zonder geluidsoverlast.

Sinds het begin van de corona-pandemie verhuurt RGB (RoodGroenBlauw) Mijn Silent Disco pakketten met vijf koptelefoons en twee zenders aan particulieren. De boxen staan opgestapeld in het kantoor boven de zaak, waar flink verbouwd wordt. Voor als ze straks weer open mogen. ,,Het is natuurlijk niet te vergelijken met vóór corona. In juli 2016 zijn we begonnen met verhuur aan festivals. Dan heb je het over vijfduizend koptelefoons in een weekend tegenover enkele tientallen thuispakketten per week nu. Het staat niet in verhouding, maar we hebben wat te doen en het levert nog wat op ook", vertel Dario d’Alessandro van RGB.

Nu vooral studenten

Silent Disco is booming. Behalve in Eindhoven heeft eigenaar René Bakkerus ook nog een RGB café in Groningen, er was een RGB Disco verdieping in café Philip in Tilburg (die door corona moest sluiten) en de onderhandelingen voor nieuwe steden zijn in volle gang. Een club in Barcelona gebruikt de koptelefoons van RGB en er is een webshop in België in de maak. Ze zitten duidelijk niet stil, ondanks dat het uitgaansleven op zijn gat ligt.

Op dit moment zijn vooral studenten vaste klant bij RGB. Vrijdag was er een Na Tentamen Feest bij studentenkroeg ‘De Ballenbak’ van het Eindhoven Studenten Corps aan de Ten Hagestraat. Georganiseerd door de Ballenbak, studentenhockeyvereniging Don QuiShoot en RGB Eindhoven. Sander Filius (19), student Scheikundige Technologie en bestuurslid Ballenbak: ,,Het liefst feesten we natuurlijk live, maar dit is zeker zo leuk. We hebben altijd Na Tentamen Feesten, maar dat kan door corona nu niet. We moeten iets hebben om naar toe te leven en corona-proof is dit het beste. Omdat het vorige RGB Silent Disco event zo'n succes was hadden we het nu uitgebreid. Eerst draaiden onze eigen dj's in De Ballenbak, toen een optreden van Dansado en de Feestmeester en tenslotte de La Route bingo-show. Via livestreams en met de koptelefoons konden studenten mee feesten.”

Een kleine duizend studenten hebben vrijdag meegefeest. Dat zijn ongeveer 120 studentenhuizen. Dat is meer dan het vorige feest in januari. Toen waren er 750 deelnemers. Dit keer konden ook huizen in Enschede, Tilburg en Maastricht aansluiten.

Een pleister op de wond in coronatijd.