Verbijstering in Maarheeze over drama in Eindhoven: ‘Kan me niet voorstellen dat hij zijn moeder om het leven heeft gebracht’

Inbrekers verstoppen zich in huis in Eindhoven, maar politie­hond Luna spoort ze op

22 april EINDHOVEN - Twee inbrekers hebben zich zondagnacht verstopt in een woning aan de Grand Combin in Eindhoven. De politie was op een melding afgegaan van een overbuurvrouw, die iemand met een hamer op een ruit hoorde slaan. De politie vond de inbrekers met hulp van diensthond Luna.