Verbijstering over ommezwaai rond regeling voor vreemdelingen, Tweede Kamer wil opheldering

25 jaar The Big Lebowski : Björn van der Doelen en Natlab vieren relaxt feestje rond ‘The Dude’

EINDHOVEN - Zondag 14 mei is het 25 jaar geleden dat ‘The Big Lebowski’ in Nederland in première ging. De film van The Coen Brothers is een ware cultclassic. Natlab in Eindhoven viert het jubileum met fan Björn van der Doelen. Inclusief film, concert, flipperkasten en mini-bowlingbaan.