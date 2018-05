Verbindingsweg A2 bij Best wegens werkzaamheden afgesloten

Uitleve­ring dreigt voor Rwandese genocide­ver­dach­te uit Eindhoven

15:18 EINDHOVEN/DEN BOSCH - Een Rwandese vluchteling die in 2006 de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen en al jaren in Eindhoven woont, dreigt alsnog terug te moeten keren omdat hij vermoedelijk betrokken is geweest bij de genocide in het land van herkomst. Vanwege de ernst van de verdenkingen wil staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) dat de 47-jarige man zijn Nederlandse paspoort inlevert.