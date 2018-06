Verbindingsweg knooppunt Ekkersrijt dicht vanwege werkzaamheden

Bevesti­ging: PSV-icoon Luc Nilis maakt transfer naar amateur­club in Arcen

18:11 Luc Nilis is de nieuwe aanwinst van amateurclub DEV in Arcen. Hij gaat voetballen bij de club waar ook technisch manager Stan Valckx van VVV voetbalt. Nilis komt komend seizoen uit in het vierde elftal van DEV, zo meldt De Limburger.