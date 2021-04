Verbindingsweg tussen A2 en A67 weer open na ongeluk bij knooppunt De Hogt

Vier agenten naar ziekenhuis nadat man uit Eindhoven drugsafval dumpt bij dorpje in Drenthe

20 april EINDHOVEN - Een 22-jarige man uit Eindhoven is na bijna drie jaar aangehouden voor het dumpen van tientallen vaten drugsafval. Dat deed hij in 2018 tussen de dorpjes IJhorst en De Wijk in Drenthe. Vier agenten die ter plaatse kwamen moesten destijds met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis.