Verbod Eritrese conferentie was onterecht

Man meerdere malen met mes gestoken op Markt in Eindhoven

15:26 EINDHOVEN - Op de Markt in Eindhoven is donderdag een 27-jarige man uit Eindhoven meermaals in zijn been gestoken. Dat gebeurde bij een ruzie, even na middernacht. Het slachtoffer liep vier steekwonden op aan zijn been, de vermoedelijke dader (44) is aangehouden.