Verborgen groen: Een praatje maken met koffie of thee in park Achtse Barrier

‘Wil je koffie?”, vraagt Ghita Hergarden aan een voorbijkomende fietser. Met een grote thermoskan gevuld met heet water voorziet initiatiefneemster Hergarden en een tweetal vrijwilligers op vrijdagen de voorbijgangers van koffie en thee. Ooit komt er een heuse cappuccinomachine, zegt ze lachend. ,,Wij willen mensen uit de wijk met elkaar in contact brengen. We hebben een mooie wijk, die we gezelliger gaan maken. Hier, in het prachtige park komen de mensen wandelend of fietsend voorbij. Wij spreken de mensen aan en nodigen ze uit om plaatst te nemen.”