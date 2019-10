Verborgen shishalounge ontdekt in Woensel, hoogzwangere vrouw voor controle naar ziekenhuis

Playing for Success in Philips Stadion in Eindhoven maakt kinderen weerbaar­der

10:46 EINDHOVEN - Kinderen die een zetje kunnen gebruiken en die les krijgen in de inspirerende omgeving van een voetbalstadion. Dat was het idee voor Playing for Succes. Dat viert komende zondag het tienjarig bestaan, natuurlijk in het Philips Stadion.