Verbouwde AH XL in winkelcentrum WoensXL heropend

Stapper rijdt na vechtpar­tij op Stratum­seind eerst door slagboom heen en dan op jongeren in

22 maart DEN BOSCH - Weet je wat, de officier van justitie vraagt het in gewoon Nederlands. Is de verdachte niet goed bij zijn hoofd, om na het uitgaan op het Stratumseind op een groep jongeren in te rijden? En waarom geeft hij niet gewoon toe dat het ongelofelijk stom was? Het halfhartige smoesje dat hij niet wist wat hij deed helpt hem niet, er wordt 240 uur geëist.