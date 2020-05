Verbreding Kennedylaan in Eindhoven is van de baan

EINDHOVEN - Minder files op de rondweg in Eindhoven? Het stadsbestuur denkt dat voor elkaar te krijgen door de routes voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer te splitsen.

De dagelijkse files in de noordoosthoek van Eindhoven blijven voorlopig een onlosmakelijk deel van het Eindhovense straatbeeld tijdens de ochtend- en avondspits. De eerder afgesproken verbreding van de Kennedylaan, de Insulindelaan en de Eisenhowerlaan van twee naar drie banen per rijrichting is van de baan.

Dat heeft verkeerswethouder Monique List (VVD) dinsdagavond aan de Eindhovense gemeenteraad laten weten. Voordat er een besluit genomen wordt over het al dan niet verbreden van de beide verkeersaders komt er eerst een nader onderzoek naar alternatieve maatregelen om de groei van het autoverkeer op te vangen.

Tunnels

Daarbij wordt gedacht aan het aanleggen van fly-overs, het graven van tunnels en het splitsen van de routes voor bestemmingsverkeer en doorgaan verkeer, zo schrijft List namens het college van B en W aan de gemeenteraadsleden.

Aan die opmerkelijke beslissing liggen verschillende argumenten ten grondslag. Belangrijke reden is dat verbreding van de drie wegen een enorme investering met zich meebrengt. De schatting is dat er een prijskaartje van 55 tot 60 miljoen euro aan dit project hangt. Vooralsnog heeft het stadsbestuur dat geld nog niet op de plank liggen.

Daarnaast speelt een rol dat het naar vijf tot zeven jaar zou duren voordat de verbreding gereed is en daar de eerste effecten van te verwachten zijn. Maar al die jaren ondervindt het autoverkeer wel fors overlast van de werkzaamheden aan die verbreding.

Nieuwe maatregelen

Daar komt nog bij, zoals het stadsbestuur al eerder vaststelde, dat tegen die tijd het autoverkeer naar verwachting al weer zo veel meer is toegenomen dat er dan al weer nieuwe verkeersmaatregelen nodig zouden zijn.

Een verbreding van de drie genoemde doorgaande wegen in het noordwesten van Eindhoven draagt bovendien niets bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, maar gaat wel ten koste van de leefbaarheid in de stad.

Bestemmingsverkeer

Het bouwen van fly-overs, het graven van tunnels en het splitsen van het doorgaand- en het bestemmingsverkeer in het noordoostelijke deel van de stad moet de doorstroming van het autoverkeer weer op gang helpen, zo is de verwachting. Om daar meer zekerheid over te krijgen, komt daar nu eerst wel een nader onderzoek naar.