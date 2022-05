Verbrokkeld schuim in slaapapneu-apparaten Philips: ruim 21.000 meldingen, in 124 gevallen persoon overleden

Philips heeft het aantal meldingen over zijn slaapapneu-apparatuur explosief zien stijgen sinds de aankondiging van de terugroepactie vorig jaar. Inmiddels zijn meer dan 21.000 meldingen binnengekomen, in 124 gevallen is daarbij een overlijden gemeld. Andere klachten die met het verbrokkelde schuimlaag in de machines in verband worden gebracht zijn onder meer kanker, longontsteking, astma, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid en pijn op de borst.