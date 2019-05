Verdachte (18) opgepakt voor overvallen Plus en McDonald's in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft een 18-jarige Eindhovenaar opgepakt voor de poging tot overval op een Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat in zijn woonplaats. Tijdens het onderzoek naar de man bleek hij waarschijnlijk ook degene die in april nog in Bureau Brabant te zien was bij de overval op de McDonalds in Eindhoven.