Verdachte (31) direct vrij na eis van twee jaar cel voor mishandeling Stratumseind

De rechtbank maakte daarmee duidelijk dat de kans gering is dat de eis van het OM wordt gevolgd. Een wetsartikel staat een snelle vrijlating toe als te verwachten is dat een uiteindelijk vonnis korter of niet veel langer wordt dan het voorarrest. Jonathan K. (31) zat sinds 2 juni vast.

Lees ook OM wil twee jaar cel voor poging doodslag op Eindhovenaar in Kerkstraat bij Stratumseind in Eindhoven Lees meer

Stappers

Die nacht was ruzie ontstaan in het uitgaansgebied tussen twee groepjes stappers die na sluitingstijd naar huis gingen. Een vrouw trapte daarbij tegen de scooter van het latere slachtoffer. Deze man (24) ‘voelde opeens iets’ tegen zijn slaap en werd later wakker in de ambulance. Getuigen zeggen dat hij was geslagen door Jonathan K.. Die zou het kettingslot hebben gepakt dat het slachtoffer om zijn nek droeg en sloeg nog twee keer toe.

Klopt helemaal niks van, bezwoer de verdachte maandagmorgen in de Bossche rechtbank. Toen de ruzie opvlamde, ging hij tussen de partijen staan. Hij sloeg de agressor buiten westen, zo bekende hij fluks. Maar verder deed hij niks. Zeker niet met een slot slaan. De vuistslag was juist uit zelfverdediging omdat het slachtoffer er zelf mee wilde slaan. “Het zwaaide al in de lucht”.

Bloed

Veel getuigen zagen K. wel met het slot slaan. Wat de officier van justitie Sylvie Lanning verbaasde, is dat de man vrijwel alles van die nacht nog weet, behalve hoe er bloed op dat slot was gekomen. Ze twijfelde geen moment aan zijn schuld. De wonden van het slachtoffer kunnen niet van een enkele vuistslag komen. Dus: de man heeft met het slot geslagen. En dat is een poging doodslag. ,,Het slachtoffer boft dat hij er nog is.”