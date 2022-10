Verdachte (81) van verkrachting staat nog open voor escapades met tienermeisjes, voorarrest verlengd

Saïd Bouzambou blaast Volendam langs de eigen boorden van het IJsselmeer omver, eerste winst voor nieuwkomer ZVV Eindhoven

Een zuidwesterstorm kwam in Volendam ditmaal niet alleen vanaf de boorden van het IJsselmeer. Ook sporthal De Opperdam in het vissersdorp had te maken met een blauwwit gekleurde wind die onder aanvoering van Saïd Bouzambou continu richting het doel van het RKAV Volendam-doel joeg: 1-9.

30 september