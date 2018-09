Verdachte opgepakt voor zware mishandeling Stratumseind, andere verdachten duidelijk op beeld te zien

EINDHOVEN - De politie heeft een 18-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden in verband met een zware mishandeling op Stratumseind op 14 juli. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een aantal andere verdachten is duidelijk te zien op camerabeelden. Als zij zich niet melden, sluit de politie niet uit dat de beelden openbaar worden gemaakt.

Op 14 juli rond 05.00 uur zijn twee mannen zwaar mishandeld in het uitgaansleven van Eindhoven. Zij werden allebei dusdanig toegetakeld dat zijn bewusteloos raakten. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis waar verschillende breuken aan het gezicht en aan een elleboog werden ontdekt.

Diezelfde dag wist de politie twee verdachten aan te houden. Een van hen werd weer vrijgelaten omdat bleek dat hij niks met de mishandeling te maken had, de ander is na verhoor vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Slaan en schoppen

De politie heeft beelden in handen van de zware mishandeling. Daarop is te zien hoe zeker vijf mannen op de twee slachtoffers inslaan en -schoppen. Onder hen ook de persoon die al werd aangehouden en een verklaring aflegde.

Foto's van de andere verdachten zijn verspreid onder de Eindhovense politieagenten. Dat leverde een tweede verdachte op, de 18-jarige die maandagochtend werd aangehouden.

Publiekelijk vertonen

Daarmee blijven dus nog minimaal drie verdachten in deze zaak over. Volgens het politiebericht zijn zij allen duidelijk in beeld. ,,Meld je om het mogelijk publiekelijk tonen van de bewakingsbeelden te voorkomen", is de boodschap die de politie voor de overige verdachten heeft.

Twee vrouwelijke getuigen