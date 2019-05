Verdachte paardenhandelaar Rowan S. uit Nuenen alweer op vrije voeten

Volgens de politie wierp S. zich de laatste tijd op als tussenhandelaar in Nuenen. Hij sprak met eigenaren af om hun paarden namens hen te verkopen. In drie van de vier gevallen gebeurde dat tussen december 2018 en april dit jaar. Een vierde geval dateert uit 2017. De paardeneigenaren komen uit het hele land, zij kwamen bij Rowan S. terecht via internet. Nadat de verdachte de dieren verkocht, verdween hij uit beeld. Het geld hield S. volgens de politie zelf. De 27-jarige gebruikte hierbij verschillende namen.

In maart sloegen meerdere gedupeerden al alarm bij het ED dat Rowan S. actief zou zijn als oplichter. Zelf ontkende hij in alle toonaarden. Volgens hem is er sprake van een civiele zaak (een zakelijk conflict, red.) in plaats van een strafrechtelijke zaak. ,,Hij ontkent dat hij mensen heeft opgelicht”, zei zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.

Uiteindelijk werd hij maandag opgepakt op een recreatiepark in De Beerzen.

Baby Hannah

De politie zette in februari vorig jaar een klopjacht op touw toen bekend werd dat Rowan zijn uit huis geplaatste dochter had ontvoerd. Die zat vanwege vermoedens van mishandeling in een pleeggezin. Voor de ontvoering kregen Rowan S. en zijn toenmalige partner, de biologische ouders van baby Hannah, in september beiden een jaar cel opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk.