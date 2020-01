Verdachte stapt na achtervolging en spoor van vernieling zelf in politiewagen, maar raakt gewond bij aanhouding

Op de Hoogstraat zou hij meteen daarna zijn volgende strafbare feit hebben gepleegd. Terwijl agenten onderweg waren naar de plaats van de aanrijding, kregen zij een melding van een mishandeling. Het slachtoffer zei dat hij uit het niets in zijn gezicht was geslagen. De dader stond daarna op een geparkeerde auto en sloopte een ruit en een deur. Volgens de politie gaat het om dezelfde man die betrokken was bij de aanrijding.

Over schuttingen en muren

Hier vluchtte hij opnieuw, dit keer te voet. Agenten achtervolgden hem door onder meer tuintjes en over schuttingen en muren. Ze raakten hem kwijt, maar zagen hem niet veel ater in een politieauto op de Caldarastraat zitten. Wat hij daar deed is niet duidelijk, maar zeker is dat hij niet van plan was zich te laten arresteren. Bij aankomst van agenten verzette hij zich flink tegen zijn aanhouding.