Verdachte uit Eindhoven tilt niet zo zwaar aan bedreiging

,,Een zielig hoopje mens. Hij is bijna vijftig jaar en heeft niks.” Zo omschreef advocaat Frank van Rijthoven donderdag bij de rechtbank zijn cliënt Edwin P. (48) uit Eindhoven. P. zelf zat op zijn praatstoel. Hij is gewend aan rechtszaken en vertelde in terzijdes wat hij vroeger zoal deed. ,,Vroeger reed ik met een auto overal naar binnen. Ik heb een keer 33 maanden gezeten voor een inbraak. Ik ben nog nooit zo lang vrij geweest als toen ik vorig jaar werd opgepakt, bijna vier jaar.”

Hulp nodig

Toch werd P. door officier van justitie Nienke Le Fever niet gezien als een doorgewinterde crimineel, maar als iemand die hulp nodig heeft. Deze keer stond hij terecht omdat hij vorig jaar medewerkers van Woonzorggroep De Haven in Eindhoven herhaaldelijk had bedreigd. P. meende duizend euro tegoed te hebben van De Haven. ,,Ik zweer op het graf van mijn dochter dat ik die duizend euro krijg", had hij medewerkers toegevoegd. En volgens de medewerkers ook: ,,Als ik ze niet krijg, snijd ik de strot van je dochter door.”

Die laatste zin kon P. zich niet herinneren. De medewerkster tegen wie hij het had, was in tranen uitgebarsten. ,,Maar dat heeft ze nogal snel", wist P. Hij tilde zelf niet zo zwaar aan de dreigementen die hij ook bij twee andere gelegenheden had geuit. Het was meer een kwestie van ‘boe roepen om ze uit hun stoel te krijgen.’

Autisme

De officier van justitie hechtte veel waarde aan het rapport van een psycholoog, die had vastgesteld dat P. wellicht aan autisme lijdt en verminderd toerekeningsvatbaar was. De reclassering zag eigenlijk geen heil meer in verdere begeleiding van P. omdat hij niet gemakkelijk meewerkt, maar na een telefoontje van de officier willen ze het toch nog proberen. Als er maar een onderzoek komt naar dat autisme.