Verdachte uit Eindhoven wil zich niet voor gek laten verklaren

Als een zielig hoopje mens kwam ze dinsdag binnen, in de rechtszaal in Den Bosch, maar ze bleek uitstekend haar woordje te kunnen doen. En over de exacte reden waarom ze daar moest zijn, deed ze niet moeilijk.

Noodkreet

De 65-jarige Goverdina G. uit Eindhoven had inderdaad in juli vorig jaar ‘s nachts gordijnen in brand gestoken in het Pieter Eiffhuis in Eindhoven, ze gaf het meteen toe. Maar het was een noodkreet geweest, en ze was zelf blijven kijken of er geen levensgevaarlijke brand zou ontstaan. Dan had ze zelf de brandweer wel gebeld.

Met de brandstichting wilde G. de aandacht vestigen op pesterijen die ze al negen jaar te verduren had van bovenburen. Die maakten veel lawaai, waardoor ze niet kon slapen, vertelde ze de rechtbank. De bovenburen maakten haar ook het leven zuur door haar computer te hacken en haar koffiezet-apparaat van afstand te manipuleren.

Geestesstoornis

‘Een tamelijk ernstige geestesstoornis', oordeelde de psychiater die mevrouw had onderzocht. Mevrouw zelf was het daar in alle toonaarden mee oneens. ,,Ik heb er genoeg van voor gek verklaard te worden. Ik weiger te accepteren dat ik een stoornis heb en weiger mee te werken aan behandeling.”

In die sterke afwijzing zat hem de zorg van officier van justitie Geertje Verstegen, die vond dat G. wel degelijk met de levens van andere mensen had gespeeld. Het brandje was weliswaar snel geblust, maar toch. Het had anders kunnen lopen, vond ze. En als mevrouw niet wil meewerken aan behandeling, dan moet het maar via tbs met dwangverpleging, eiste de officier. Ter bescherming van de maatschappij.

Gepest