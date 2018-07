Verdachte uit Helmond 'had geen steekwapen bij zich'

Had hij nou gestoken of niet? Het was de vraag waar woensdag in Den Bosch de rechtszaak tegen Helmonder Joshua van de W. (27) om draaide. Op 6 augustus vorig jaar was hij aanwezig bij een ruzie in zijn woonplaats. Hij was met een vriend meegegaan die een geschil had uit te vechten. Er ontstond een woordenwisseling aan de deur bij de rivaal van de vriend. De buurman van de rivaal kwam op het geluid af en moest uiteindelijk naar het ziekenhuis met een steekwond in zijn bil. Geen diepe steekwond, maar daar ging het officier van justitie Wineke Wichern niet om. Het ging er haar om dat steken niet onbestraft kan blijven en dat Van de W. in dit geval de schuldige was. Verschillende getuigen hadden verklaard dat de vriend van Van der W. het in ieder geval niet was geweest, dus bleef er maar één mogelijkheid over, vond ze. Van der W. had het gedaan, ,,het kan gewoon niet anders."