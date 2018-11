Verdachte van mishandeling in Geldrop ‘heeft totaal geen respect voor politie’

Het was bij een verkeerscontrole in Geldrop dat Mohamed S. moest stoppen van de politie, in januari van dit jaar. Via zijn (Belgische) rijbewijs kwam de agent erachter dat S. werd gezocht. De politieman wilde hem gaan aanhouden.

Wegrijden

S. wilde op dat moment juist wegrijden. Hij ging de auto starten. De agent zag dat en dook door het voorportier richting autosleutels. Op dat moment reed S. met slippende banden weg, de politieman enkele meters meeslepend. Mishandeling.

Ruim twee weken later kwam S. opnieuw in aanraking met de politie. Deze keer gebeurde het bij discotheek Metro in Deurne, op een vroege zondagmorgen rond half vier. S. ging er vandoor met de jas van iemand anders, die de politie inseinde. Een agent, buiten bij de disco aanwezig, hield S. aan. Die verzette zich, vergeefs.

Hoofdbureau

Uiteindelijk belandde S. op het hoofdbureau van de politie in Eindhoven, want de Deurnese agent had hem herkend. S. werd immers nog gezocht vanwege het geval in Geldrop. Op het bureau werd S. ook meteen herkend door de agent van het Geldropse incident en diens collega, die er destijds bij was.

Toch blijft S. ontkennen dat hij de auto bestuurde. Officier van justitie Hugo Storij vond dat onzinnig. De officier merkte ook op dat S. geen enkele respect toont voor de politie, eerst met dat doorrijden, later door zich in Deurne te verzetten.

Werkstraf