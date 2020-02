Verdachte van moord op Eindhovenaar Robert Sengers veroordeelde ‘hitman’

In de moordzaak van Robert Sengers, in 2004 doodgeschoten in Esbeek, richt justitie de pijlen op een oude bekende: Johan S. (58) De man werd dik een jaar geleden al aangehouden in zijn cel. S. zit een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor een moord in 2002 in Son. Het politieonderzoek in de zaak-Sengers werd twee maanden geleden afgerond, maar omdat de verdachte al vastzit hoeft justitie de boel niet te overhaasten. Of de rechtszaak nog dit jaar start, is daarom onbekend.