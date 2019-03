Verdachte weet niets van hennepteelt op zolder in Eindhoven

DEN BOSCH - De kwekerij in zijn huurhuis was van een Pool die hij amper kende en hij had er ook nooit iets van gemerkt. De officier van justitie gelooft dit verhaal van een Eindhovenaar niet en eist een werkstraf en terugbetaling van ruim twee ton hennepwinst.

Dat hij de schijn tegen heeft, weet Huub. N. (57) uit Eindhoven ook. Hij benadrukte het zelf een paar keer, woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Daar stond hij terecht omdat er in zijn huurwoning in 2015 een hennepkwekerij met 507 planten was aangetroffen.

Babbeltje

De kwekerij bevond zich op de tweede en derde verdieping van het huis. Maar H. kwam daar nooit. Het bovenhuis was afgesloten met een deur met apart slot en werd door de particuliere verhuurder van de woning aan een Pool verhuurd. H. en de Pool zagen elkaar zelden, de een kwam het huis binnen langs de voordeur, de andere langs de achterdeur. H. had nooit een babbeltje met de Pool gemaakt en wist ook niet dat de man hennep teelde, vertelde hij de rechtbank.

De hennepgeur dan, die de politie rook? Of het gezoem van de ventilatoren in de kweekruimte, dat de politie hoorde? H. had er nooit iets van gemerkt, terwijl hij wel wist hoe hennep ruikt. In 2008 werd hij al eens veroordeeld voor wietteelt.

Asbak

Officier van justitie John van Eekelen geloofde H. gewoon niet. Ook al niet omdat er in een asbak op de bovenste verdieping peuken met het dna van H. waren aangetroffen. Er was nog geprobeerd om de Pool te achterhalen om hem te laten getuigen, maar de man bleek onvindbaar. En zat op het moment dat hij het huurcontact ondertekend zou hebben, in de gevangenis.

Even was nog overwogen om de verhuurder van de woning wegens meineed te vervolgen omdat hij niet de waarheid over het contract gesproken zou hebben, maar dat is niet meer gebeurd. Ven Eekelen eiste 200 uur werkstraf en becijferde de winst die H. met de kweek geboekt zou hebben op 214.693 euro. De officier wil dat geld afpakken.

