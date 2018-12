Verdachten drugslab Eindhoven zwijgen in rechtszaak

Versluierend taalgebruik, noemde de voorzitter van de rechtbank het. In de door de politie getapte onderlinge telefoongesprekken tussen de negen verdachten kwam het woord drugs niet voor. Wel ging het dinsdag in Den Bosch over ‘een escortservice voor de frietjes.’ ‘Heb je niet te veel brood mee', of ‘Ik heb m'n kloten gedouchet, ik heb ze goed schoongemaakt.”

Hilariteit

Hilariteit in de rechtszaal als de voorzitter deze laatste zin uit het ruim tweeduizend pagina's tellend voorleest, maar veel wijzer werd hij niet van de zeven aanwezige verdachten. Op geen van de vragen die hij stelde over de gang van zaken rond het drugslab in de Gaasbeekstraat, gaven ze een antwoord.

De politie viel het lab binnen met een shovel op 31 januari vorig jaar. In een loods in Woensel-Noord trof de politie onder meer 1200 liter aceton, 580 liter methanol en 1300 liter zoutzuur aan. Er lagen geen kant en klare xtc-pillen. De inval kwam nadat de politie al een tijd een groep rond de veronderstelde leider van de hard drugsbende Hatim van G. (37) uit Gemert in het vizier had.

Volledig scherm Politie in het xtc-lab aan de Gaasbeekstraat. © Bert Jansen

Van G. - wegens een dwarslaesie aan een rolstoel gekluisterd en daaraan zijn bijnaam Rolleeder dankend - was dinsdag niet bij de rechtszaak. Hij heeft nog steeds last van de naweeën van de arrestatie, waarbij een been uit de kom ging. Ook een verdachte uit Deurne was er niet. De andere verdachten, uit Helmond, Den Bosch, Arnhem en Oss zaten de eerste van de vijf geplande zittingsdagen uit. Donderdag komt officier van justitie Walter Kupers met zijn strafeisen. Hij liet dinsdag alvast weten dat hij van G. niet zal vervolgen voor het witwassen van drugswinsten, omdat het onderzoek daarnaar te weinig opleverde. Wel moet Van G. zich, samen met een Helmondse verdachte, verantwoorden voor een wapen met geluiddemper en een kilo cocaïne die in een garagebox werden aangetroffen.

Diepvriezers

Wat nog opkringelde uit het dossier was dat de verdachten vaak in de weer waren met diepvriezers en koelkasten. Koeling is nodig voor het uitkristalliseren van mdma, het werkzame bestanddeel van xtc.