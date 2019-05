Verdachten mishandeling in shishalounge Eindhoven komen vrij

DEN BOSCH - Twee verdachten van een mishandeling in shishalounge DéjaVù in Eindhoven komen maandag vrij, in afwachting van hun rechtszaak.

Taylan A. (27) en Faouzi B. (29) uit Eindhoven reageerden vrijdag opgetogen op het besluit van de rechtbank in Den Bosch dat ze aanstaande maandag voorlopig op vrije voeten komen. De twee zaten vast vanwege een mishandeling in de lounge aan de Tongelresestraat in februari. Daarbij raakten een man en een vrouw gewond en zou zijn gedreigd met wapens, waaronder een uzi-machinepistool.

Arrestatieteam

Twee dagen na het incident viel een arrestatieteam van de politie de lounge binnen op zoek naar wapens, zonder iets te vinden. In maart sloot burgemeester Jorritsma de lounge voor drie maanden vanwege de mishandeling en aanhoudende klachten uit de buurt over de lounge. B., de baas in de zaak, heeft een lang strafblad met drugsdelicten.

De rechtbank vond dat de persoonlijke belangen van A. en B. - naar voren gebracht door hun advocaten Serge Weening en Leon van Kleef - zwaar genoeg wegen om het tweetal vanaf maandag op vrije voeten te stellen. A. probeert net een kapperszaak op te zetten, en kan daarbij niet gemist worden. ,,Als ik niet vrijkom en ga werken dreigt een faillissement. Met andere woorden: dan moet ik weer gaan dealen", hield A. de rechters voor.

Kind

B. heeft een kind dat zich momenteel ‘net in de belangrijke fase tussen kruipen en lopen’ bevindt. B. bekende dat hij in februari de vrouw had geslagen. Zijn advocaat zeg dat hij sinds het incident bedreigd wordt door bekenden van het mannelijke slachtoffer die avond. A. ontkende betrokkenheid bij het incident in februari.