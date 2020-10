Verdachten van dronken kloppartij na ongeluk op Stratumseind hebben ‘helemaal niks gedaan’

Het verhaal van de verdachten is simpel. Benny K. (37), zijn Sandra J. (27) en zijn broertje waren maart 2018 uitgeweest en reden ‘s nachts naar huis. Om de hoek van het Stratumseind botsten ze tegen een auto. Er was alcohol in het spel dus Benny wilde het zonder politie onderling regelen. Maar de andere partij, ‘Marokkanen’, vroeg drie keer zoveel geld. Zij belden vrienden, dronken stappers kwamen er ook bij en taxichauffeurs en het werd een chaos.



Benny werd tegen de grond gewerkt. Sandra zat nog steeds in de auto en had haar broer Paul J. (26, Geldrop) gebeld zodat die de papieren kon brengen en deze hielp Benny overeind. En alles ging er snel vandoor. “Onze aanwezigheid had geen toegevoegde waarde.”