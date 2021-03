Verdeelde gemeenteraad Eindhoven houdt verkoop Albert van Abbehuis waarschijnlijk niet tegen

Eindhovens filmplat­form Broet mag best meer gaan bruisen, vindt nieuwe directeur Maureen Prins

28 maart EINDHOVEN - Het mag op filmgebied best nog wat meer gaan bruisen en broeien in Eindhoven. Dat vindt Maureen Prins, de nieuwe directeur van de Eindhovense filmbroedplaats Broet. Voor Broet zijn er grootse plannen, maar of Eindhoven haar filmfestival behoudt is volgens haar zeer de vraag.