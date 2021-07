Verder bouwen aan een beweging van geven in Eindhoven

EINDHOVEN - Vanuit hun nieuwe locatie in het Videolab op Strijp-S zet Stichting ANDERS zich in om hulpvragen uit de samenleving te koppelen aan ondernemers die hun diensten, producten of talenten kosteloos beschikbaar stellen

Door de groei van ANDERS werd het tijd voor een nieuwe locatie. ,,Voor een gezonde continuïteit hebben we het dubbele aantal hulpvragen nodig, dus gaan we uitbreiden. We kregen een mooi aanbod hier op de Torenallee. Het is een mooie en centrale plek”, zegt initiatiefnemer en projectleider Bart Moret.

Concept

Moret is vorig jaar gestart om het concept van de landelijke stichting ANDERS in Eindhoven op te zetten. Het doel van de stichting is om hulpvragen van kwetsbare mensen te verbinden aan maatschappelijk betrokken ondernemers in Eindhoven. Moret heeft de stichting van nul af aan opgebouwd met financiële hulp van het Oranje Fonds en de gemeente Eindhoven. Na ruim een jaar werken aan het ondernemersnetwerk en het werven van vrijwilligers is de doelstelling gehaald om minimaal zestig hulpvragen in behandeling te nemen.

De stichting werkt vraaggericht. Mensen die een hulpvraag hebben kunnen terecht op de website van ANDERS. Hier staan criteria waaraan de hulpvraag wordt getoetst. Vrijwilligers komen op huisbezoek om de aanvraag te bespreken. Vervolgens zoeken zij mee naar oplossingen binnen het eigen sociale netwerk en of een ondernemer kan helpen. Maar er wordt ook gekeken naar samenwerking met andere Eindhovense vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. ,,Een voorbeeld is een Eindhovense mevrouw die in de schuldsanering zit. Veel problemen zijn opgelost met hulp van haar netwerk en ondersteunde organisaties. Zij wil nu graag gaan werken, maar zij heeft de indruk dat haar slechte gebit een baan tegenhoudt. Vanuit ANDERS hebben wij contact opgenomen met een tandarts en die verraste ons met een prachtig voorstel waar zij echt mee geholpen is.”

Tegenpresentatie

Als tegenprestatie vraagt de stichting aan de mensen die hulp ontvangen om een goede daad door te geven aan een ander. ,,Het zogenaamde ‘Pay It Forward’-principe. Dat kan zijn een keer koken voor iemand, de hond uitlaten of een klusje te doen. Zo bouwen we samen aan een beweging van geven.”

Moret kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Het concept is goed ontvangen. Wat nog niet helemaal aan de verwachting heeft voldaan, is het ondernemersnetwerk. ,,De bereidheid om eenmalig te helpen is er zeker, maar de binding aan te gaan als vaste partner is een uitdaging voor bedrijven in deze onzekere tijden van de coronacrisis.”

Hulpvragers, vrijwilligers en ondernemers kunnen voor meer informatie en aanmelding terecht op: www.stichtinganders.nl/eindhoven.