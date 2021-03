‘Verder denken dan winkeltjes en hippe horeca’, gemeente helpt bij invulling plinten onder nieuwbouw

Eindhoven­se ondernemer begint in Helmond nieuwe keten versmark­ten: ‘Wie weet eindigen we wel in Singapore’

7:03 HELMOND - Patrick Moolenaar heeft Versplaza Weijts overgenomen. Hordijks Versmarkt is de naam die nu op gevel prijkt. De verswinkel in het centrum van Helmond is de eerste van wat een hele keten moet worden. ,,We willen er tien stuks hebben. In... zeg 2025.”