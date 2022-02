Verdiende Luxaflex-miljardair 100 miljoen euro extra ten koste van kleine beleggers? Onderzoek gevraagd naar overname Hunter Douglas

The Kingstoni­an in VD­MA-com­plex Eindhoven: Jamaicaans eten, dansen en je uitleven

EINDHOVEN - The Kingstonian, het horecagedeelte in het VDMA-complex aan de Vestdijk, gaat vrijdagochtend open in een softe versie. ,,En dan moet het gaan groeien tot een multifunctioneel centrum met workshops, optredens en expo's.”

10 februari