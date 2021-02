Verdieping onbewoond rijtjeshuis volledig verwoest door keukenbrand, vermoedelijk brandstichting

Miljoenen­steun stelt dierentui­nen in de regio nog niet gerust: ‘Coronatijd moeilijk te overbrug­gen’

18 februari VELDHOVEN/BEST/NUENEN - Vijfduizend euro per dag is Richard Loomans, eigenaar van Zoo Veldhoven, momenteel kwijt aan ‘vaste lasten’ van zijn dierentuin. Maar er komt geen euro binnen. Dat het kabinet nu miljoenen uittrekt voor steun, is nog geen reden tot polonaise. ,,Het is nog maar de vraag óf we iets krijgen en zo ja, hoeveel.”