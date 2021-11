Verdi’s ‘Requiem’ groots op de planken: ‘Dit drukt uit wat mensen ondergaan als ze met de dood te maken krijgen’

Chinees paviljoen in Eindhoven opent, met nieuw restaurant van Eveline Wu: ‘Babi pangang vind je er niet’

EINDHOVEN – Het échte China promoten op Strijp-S in Eindhoven. Dat is wat uitbater Eveline Wu wil in het nieuwe Chinees paviljoen You Ning. In het restaurant zul je vergeefs zoeken naar de babi Pangang op het menu. Naast authentiek eten zal er ook kunst en cultuur uit China te genieten zijn.

5 november