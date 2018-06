Verdrietige superfan Luuk (7) ontroert met brief aan Cocu: 'Wil je alsjeblieft blijven?'

EINDHOVEN - Voor Phillip Cocu (47) is de aanstaande transfer naar Fenerbahçe een nieuw hoogtepunt in zijn carrière, maar voor de 7-jarige Luuk is het nieuws een regelrechte nachtmerrie. De jonge supporter is zo verdrietig dat hij besloot een brief te schrijven naar zijn grote idool. Zijn moeder is tot tranen toe geroerd. "Hier moet toch een lief antwoord op komen?”

Het is voor de jonge voetbalgek te hopen dat Cocu zijn brief snel onder ogen krijgt. Fenerbahçe hoopt vandaag of anders morgen de Eindhovenaar als nieuwe trainer te benoemen. Er is dus enige haast bij geboden.

Volgens Yvonne Oversteeg-Janssen, de moeder van Luuk, is haar kind 24 uur per dag en zeven dagen in de week met voetbal bezig. ,,Of het nu trainen, wedstrijd, kijken of een potje in de wijk is maakt hem niet uit”, schrijft ze. Zijn lievelingsclub: PSV. ,,Vol ongeloof was hij dan ook dat Cocu in alle waarschijnlijkheid bij PSV weggaat.”

'Dat mag niet'

De tranen sprongen zelfs bij hem in de ogen toen hij het slechte nieuws voor het eerst te horen kreeg. ,,Nee mama, dat mag niet”, schreeuwde hij volgens zijn moeder. Luuk zat vol vragen, want waarom moet Cocu nou zo nodig vertrekken? Waarom maakt hij PSV niet nog één keertje kampioen?

In een laatste wanhoopspoging klom Luuk in de pen en schreef hij een ontroerend stukje tekst voor zijn lievelingstrainer. ,,Lieve Cocu, wil je alsje alsje alsjeblieft trainer blijven bij PSV? Groetjes Luuk”, valt te lezen in de brief.

Indruk

Luuks hartenkreet maakt veel indruk op Facebook. ,,Superlief Luuk. Hier moet toch een lief antwoord op komen”, schrijft Petra. ,, Wat een lieverd. Cocu hier moet je wel iets mee doen hoor”, laat Tonnie Leenders weten.